Juventus, ecco cosa aspettarsi dal mercato di gennaio

Paratici ha già piazzato il colpo Kulusevski per giugno, e intanto è a caccia di opportunità per gennaio. Ecco cosa può servire alla Juve

La Juventus si è portata avanti con Kulusevski – primo colpo del 2020 in arrivo a giugno -, e adesso può concentrarsi sul mercato di gennaio. Tra necessità (poche) e opportunità (da valutare), Paratici è alla ricerca di possibili profili da Juve, per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri da qui a fine stagione ma anche per iniziare a impostare il futuro, con giovani di prospettiva da inserire in orbita Juve tra Primavera e Under (vedi Matias Soulé). Tradizionalmente in casa Juve a gennaio i colpi ad effetto sono rari, si punta più a puntellare la rosa che a fare grandi investimenti stile Pogba. Sui big si lavorerà poi in estate ma intanto la Juve valuta possibili soluzioni nell’immediato. In attacco manca un vice Higuain, quello che poteva essere e non è stato Mandzukic, fuori rosa e volato in Qatar. Dybala falso nueve è una soluzione che si può utilizzare solo in determinate partite contro avversarie di un certo tipo, ma un centravanti “alla Giroud” farebbe più che comodo a Sarri.

A centrocampo invece c’è bisogno di trovare una soluzione al caso Emre Can: tagliato dalla lista Champions e ai margini del progetto tecnico. Il tedesco, preso a parametro zero, è sul mercato, la Juve vorrebbe mettere a bilancio una plusvalenza e lo scambio con Paredes (Psg) al momento è un’ipotesi intrigante per entrambe. Una mezzala, o addirittura un vice Pjanic, farebbe decisamente comodo a Maurizio Sarri, mentre al centro della difesa c’è talmente abbondanza da valutare un addio (Rugani?), mentre sulle corsie esterne c’è qualche dubbio in più. Con l’arretramento di Cuadrado Sarri ha quattro giocatori per due fasce (Cuadrado – Danilo a destra, Alex Sandro – De Sciglio a sinistra), ma un terzino sinistro di ruolo sarebbe utile per far rifiatare ad Alex Sandro e svincolare De Sciglio anche a destra. La Juve non ha fretta, ma è a caccia di rinforzi per alzare ulteriormente il livello di una rosa da primo posto in classifica.