Juventus, espulsione Morata: ecco cosa è successo

Nel finale di Benevento-Juventus, ci sono stati momenti concitati che hanno portato poi all’espulsione di Alvaro Morata

Tegola per la Juventus in vista del derby contro il Torino. Alvaro Morata è stato espulso a partita finita con il Benevento, con il suo rosso diretto che inciderà nel prossimo match dei bianconeri contro i granata.

L’edizione odierna di Tuttosport ha provato a ricostruire cosa sia successo negli istanti finali di gara. Stando alle ricostruzioni degli spogliatoi (come anticipato ieri da Sky Sport), Morata avrebbe detto: «Quello era un rigore imbarazzante».

Oltre a quella frase, non rispettosa per l’arbitro ma neanche punibile con il rosso diretto, Morata avrebbe detto altro all’indirizzo del direttore di gara? Magari si saprà qualcosa in più dal Giudice Sportivo.