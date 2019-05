Juventus, finisce la stagione di Ronaldo. I numeri del suo primo anno in A

Cristiano Ronaldo non partirà per la trasferta di Genova. Termina così la sua prima stagione in Serie A: i numeri dell’annata

Massimiliano Allegri, alla sua ultima conferenza da tecnico della Juventus, ha decretato l’assenza di Cristiano Ronaldo nella trasferta di Genova con la Sampdoria. In questo modo è ufficialmente terminata la prima stagione in Serie A del portoghese, ed è possibile in tal modo tracce un bilancio dei suoi numeri. Non è riuscito a vincere la classifica marcatori, ma il bottino rimane altissimo.

Ventuno i gol realizzati dal cinque volte Pallone d’Oro, a cui si aggiunto 11 assist. Ronaldo, quindi, è di fatto entrato in maniera attiva in 32 gol bianconeri in campionato. Mica male, considerato l’impatto con una realtà totalmente nuova. Ma le sue straordinarie doti tecniche e atletiche sono andate ben oltre alle possibili difficoltà d’ambientamento. Domani guarderà i suoi compagni da casa, e non potrà sfidare direttamente l’ormai capocannoniere Quagliarella. Un verdetto che l’attaccante partenopeo, essendosi lasciato alle spalle CR7, potrà raccontare ai nipoti.