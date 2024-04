Juventus Fiorentina, Locatelli: «Vittoria fondamentale per il morale»

Manuel Locatelli ha parlato della vittoria della Juventus contro la Fiorentina per 1-0. Ecco le sue dichiarazioni

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare del successo bianconero sulla Fiorentina per 1-0.

IL SAPORE DELLA VITTORIA – «Oggi è una vittoria fondamentale per il morale perché abbiamo passato un momento difficile. La squadra è sempre stata unita , siamo stati diretti tra noi, ci siamo detti le cose in faccia come è giusto che che sia. Sicuramente oggi era più importante per il morale che per la classifica. Ora arrivano gli scontri decisivi che sono i più belli da giocare, ma ripartire da qui è fondamentale».

JUVE STANCA – «E’ vero che quando giochi tante partite uno pensa che sei più stanco, ma in realtà le partite che fai ti allenano. TI aiuta anche mentalmente giocare di più perché entri più in fiducia. Aspettare la settimana lunga qua come ambiente non siamo abituati, era una cosa nuova. Non ci sono alibi e scuse, bisogna correre e cercare di essere meno stanchi possibile».

SCATTERA’ QUALCOSA DOPO QUESTA VITTORIA – «Deve scattare, sennò è inutile parlare e fare discorsi. L’atteggiamento avuto martedì con la Lazio e stasera deve essere la base di quello che ci ha portato affare un girone d’andata molto importante che poi abbiamo perso. Oggi è un punto di ripartenza».

LIMARE IL DIFETTO DELLA JUVE CHE SI ABBASSA TROPPO – «Quello lo dobbiamo analizzare, ci siamo abbassati troppo, la Fiorentina gioca bene ed è portata a tenere il possesso palla di là. Noi dovevamo fare una partita aggressiva come il primo tempo. Questa è una cosa da analizzare, ma oggi era più importante portare a casa la partita».