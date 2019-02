Juventus-Frosinone, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juventus di Allegri è pronta ad ospitare il Frosinone di Baroni in occasione dell’anticipo della 24esima giornata di Serie A che si svolgerà venerdì 15 febbraio alle ore 20.30 presso l’Allianz Stadium di Torino. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia ai quarti e il pareggio casalingo contro il Parma, i bianconeri sembrano aver ritrovato lo smalto giusto in occasione dell’ultimo incontro, vinto per 3-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il Frosinone, dal suo canto, reduce dall’importante vittoria al Luigi Ferraris contro la Sampdoria, sta vivendo un periodo di ottima forma, tanto da essere riuscito a raccogliere sei punti nelle ultime due trasferte.

Juventus-Frosinone 3-0: pagelle e tabellino

MARCATORI: pt 6′ Dybala, 17′ Bonucci; st 18′ Ronaldo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 7.5; Cancelo 7.5, Bonucci 7.5, Chiellini 7.5 (25′ st Caceres 7.5), De Sciglio 7.5; Khedira 7.5 (36′ st Pjanic 7 ), Bentancur 7, Emre Can 7.5; Dybala 8, Mandzukic 7.5, Ronaldo 8 (19′ st Bernardeschi 7.5). Allenatore: Allegri

FROSINONE (3-5-2): Sportiello 7; Goldaniga 7.5, Salamon 7, Capuano 6.5; Zampano 6.5 (38′ st Paganini 6.5), Chibsah 7 (33′ st Gori 7), Viviani 7, Cassata 7, Molinaro 6.5; Ciofani 7 (13′ st Pinamonti 7), Ciano 7.5. Allenatore: Baroni

ARBITRO: Giua di Olbia 7.5

NOTE: Ammoniti Emre Can, Salomon, Capuano, Cassata, Cancelo

Juventus-Frosinone: diretta live e sintesi

90’+3′ Partita finita: Juventus-Frosinone 3-0

90’+1′ Calcio d’angolo per il Frosinone. Goldaniga prova di testa, palla di poco alta

90′ Annunciati 3′ di recupero in seguito ad un’entrata fallosa su Paganini

88′ Ammonito Cancelo

86′ Fallo di Bentancur su Goldaniga

83′ Cambio per il Frosinone: Esce Zampano entra Paganini

81′ Ammonito Cassata in seguito ad una trattenuta e scontro con Pjanic

81′ Cambio per la Juve: Esce Khedira entra Pjanic

80′ Azione offensiva della Juve sempre ad opera del solito Cancelo

78′ Cambio per il Frosinone: esce Chibsah entra Gori

75′ Calcio di punizione per il Frosinone. Batte Ciano, pallone finisce sulla barriera

73′ Viviani prova il pallone per Chibsah, ma Bonucci riesce ad intercettare

70′ Cambio per la Juve: Esce Chiellini entra Caceres

68′ Ronaldo a riposo in vista della sfida con l’Atletico Madrid di Champions League

64′ Cambio per la Juventus: esce Cristiano Ronaldo entra Bernardeschi

63′ GOL DELLA JUVENTUS CON CRISTIANO RONALDO

61′ Ammonito Capuano in seguito ad un’entrata fallosa su Mandzukic

58′ Cambio per il Frosinone. Esce Ciofani entra Pinamonti

56′ Ancora occasione per la Juve e Salamon che allontana il pericolo, deviando in calcio d’angolo. Dalla bandierina Dybala

55′ Occasione per la Juventus con Cristiano Ronaldo, ma Goldaniga fa un intervento perfetto e allontana il pericolo

53′ Ronaldo prova la deviazione di testa sullo sviluppo del calcio d’angolo, Capuano devia in calcio d’angolo

52′ Occasione per la Juve con Dybala che mette una bella palla in mezzo all’area per Ronaldo, ma Salamon riesce ad allontanare pericolo. Calcio d’angolo per la formazione di Allegri

50′ Bellissima azione della Juve, con Zampano che riesce però a fermare su De Sciglio

48′ La Juventus continua a pressare alto, recupero di Mandzukic che si prende gli applausi della sua curva

46′ Nessun cambio per i due tecnici

Inizia la ripresa

SINTESI PRIMO TEMPO – Il primo tempo fra Juventus-Frosinone si conclude con il risultato di 2-0. Una prima frazione di gioco che ha visto i padroni di casa dominare la partita, trovando il gol del vantaggio al 6′ con Dybala. Al 17′ il raddoppio con Bonucci

45’+3′ Finito primo tempo. Juventus-Frosinone 2-0

45’+2′ Fallo di Chiellini. Calcio di punizione per il Frosinone, batte Ciano che sorvola l’incrocio dei pali

45’+1′ Calcio di punizione per il Frosinone che sullo sviluppo dell’azione conquista un calcio d’angolo

45′ Annunciati 2′ di recupero

43′ Mandzukic ancora fuori, fasciatura al braccio

41′ Contrasto Goldaniga-Mandzukic con l’attaccante bianconero che rimane a terra dolorante

40′ Ennesima azione offensiva della Juve. Con Cancelo che prova un tiro-cross, senza riuscire a trovare lo specchio della porta

38′ Calcio di punizione per la Juve. Batte Ronaldo ma la palla non si abbassa a sufficienza e finisce direttamente sul fondo

37′ Ammonito Salomon in seguito ad un’entrata fallosa su Mandzukic

35′ Scontro di gioco tra Emre Can e Ciano. Entrambi i calciatori a terra doloranti, ma riescono a proseguire la partita

33′ Occasione per il Frosinone con Ciofani che prova a sorprendere di testa dopo un bel cross di Ciano. La palla però termina a lato

30′ Ronaldo prova un bel colpo di tacco per superare Capuano. Sportiello, però, controlla la situazione e intercetta la sfera.

27′ Ammonito Emre Can in seguito ad un fallo tattico per fermare la ripartenza del Frosinone

25′ Cristiano Ronaldo prova la conclusione dal limite, la palla termina a lato con Sportiello in controllo

22′ Il Frosinone prova a rendersi propositivo, ma Chiellini di testa anticipa Ciofani e allontana il pericolo

19′ Occasione per il Frosinone con Ciano che prova a sorprendere Szczesny con un bel tiro su calcio di punizione, ma non riesce a trovare lo specchio della porta

17′ GOL DELLA JUVE CON BONUCCI. Calcio d’angolo della Juventus, colpo di testa di Mandzukic con Sportiello che respinge: il bianconero da pochi passi riesce a trovare il tap in vincente

15′ Bel contropiede della Juve ad opera di Ronaldo che supera con uno spettacolare sombrero su Salamon. Chibsah costretto al fallo. Calcio di punizione per i padroni di casa

12′ Ronaldo prova il filtrante per Mandzukic, ma Molinaro capisce le intenzioni e allontana il pericolo

9′ Calcio di punizione per la Juventus. Batte Cristiano Ronaldo, palla bassa facile da bloccare per Sportiello

6′ GOL DELLA JUVE CON DYBALA che riesce a concludere di mancino, mandando il pallone sotto il sette dove Sportiello non può arrivare.

4′ Ciofani prova la sponda di testa per Ciano, ma Szczesny recupera facilmente il pallone

3′ Rischio di Sportiello sulla pressione di Ronaldo, il portiere del Frosinone riesce a spazzare all’ultimo.

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Juventus e Frosinone

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio all’Allianz Stadium. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Juventus-Frosinone.

Juventus-Frosinone: formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Khedira, Bentancur, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro; Ciofani, Ciano. Allenatore: Baroni

Juventus-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Giua di Olbia.

Juventus-Frosinone: i precedenti del match

Sono cinque i precedenti tra Juventus e Frosinone, con un bilancio nettamente a favore della squadra bianconera con 2 vittorie e un pareggio in serie A e due vittorie in Serie B.

Juventus-Frosinone: l’arbitro del match

Sarà il signor Giua di Olbia ad arbitrare il match Juventus-Frosinone in programma venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 20.30 in occasione dell’anticipo della 24esima giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Tolfo e Alassio, mentre Nasca sarà il IV uomo. Il Var sarà commissionato alla direzione di Irrati e Di Orio.

Juventus-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.