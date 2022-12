Juventus, fumata bianca per il rinnovo di Iling Junior

La Juventus è vicinissima a rinnovare il contratto di Iling Junior. Il talento inglese ha impressionato anche in prima squadra

Dopo aver impressionato nelle sue apparizioni in prima squadra, la Juventus è corsa ai ripari per rinnovare il contratto di Samuel Iling Jr.

Il talento inglese, arrivato dal vivaio del Chelsea, rinnoverà con i bianconeri per continuare a vestire la maglia della Juventus. Il giocatore ha deciso di rimanere, nonostante i numerosi interessamenti, anche per la fiducia riposta in lui da Massimiliano Allegri.