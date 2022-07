Juventus, Galeone: «Al momento quarto posto difficile. Allegri non mi ascolta...»

L’ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato della Juventus in vista della prossima stagione

Giovanni Galeone, ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato la rosa della Juventus in vista della prossima stagione.

CONSIGLI AD ALLEGRI – «Sì, ma non mi ascolta. Avevo consigliato tre giocatori: Koulibaly, Asllani, Milinkovic Savic. Uno costava troppo, l’altro lo ha preso l’Inter, il terzo non so. In

realtà non so neppure quanta voce abbia in capitolo Allegri quando si parla di mercato. Dovrebbe averla, perché alla fine le colpe ricadranno sempre su di lui».

OBIETTIVI –«Se il mercato finisse oggi la Juve faticherebbe ad arrivare in Champions League. Già lo scorso anno Max ha fatto un miracolo a centrare l’obiettivo. Al momento la vedo fra il quarto e il quinto posto: Inter staccata, poi Milan, Napoli e non sottovaluterei la Roma».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24