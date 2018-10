Juventus-Genoa: 22 convocati di Allegri, torna Douglas Costa

Juventus-Genoa, Massimiliano Allegri ha convocato 22 giocatori per la partita contro i rossoblù in programma domani pomeriggio

Domani alle 18 la Juventus di Massimiliano Allegri tornerà in campo per proseguire la sua marcia da capolista. Ad affrontarla ci penserà il Genoa del neo-allenatore Juric nel secondo anticipo del sabato per la nona giornata di Serie A. In questi minuti Allegri ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati e torna a disposizione Douglas Costa – che dopo aver scontato la squalifica ha definitivamente superato i problemi fisici che lo avevano fermato in Champions League contro il Valencia. Non c’è ancora invece Sami Khedira, con l’allenatore che si ritrova così con solo 4 centrocampisti puri da schierare nel match contro i rossoblù. Sempre out anche Spinazzola.