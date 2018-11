Rispetto alla scorsa stagione sono aumentati sensibilmente i cross della Juventus: dopo 12 giornate sono già 255

La Juventus 5.0 di Allegri, oltre agli ottimi risultati in Serie A e in Champions, si sta distinguendo per i tanti cross sfornati negli incontri di questa stagione. Un’arma che non si è mai rivelata una costante nel gioco del tecnico toscano, ma che quest’anno, complici anche gli arrivi di Ronaldo e Cancelo è molto più utilizzata. Dopo 12 giornate in Serie A, i cross sono 255 che, se confrontati con i 157 della stagione scorsa, risultano aumentati di oltre il 62 %. Queste giocate non sono fini a se stesse e non sono semplici traversoni dalla fascia: ci sono numerose varianti, come la palla bassa verso il dischetto, o la palla arretrata alla ricerca del centrocampista a rimorchio.

In stagione i cross hanno favorito in particolare Mandzukic, che ha segnato contro Milan e Napoli, ma anche Bernardeschi con il Chievo e Dybala contro il Manchester United. A partita sono almeno una ventina i palloni che arrivano dalle fasce e a recapitarli sono Alex Sandro e Cancelo, spesso delle ali aggiunte, con rispettivamente 64 e 51 cross. Poi ovviamente c’è Ronaldo a fare da jolly, svariando sul fronte offensivo crossa indifferentemente da destra e sinistra, oppure può finalizzare l’azione quando è dentro l’area.