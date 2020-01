Juventus: i movimenti di Bernardeschi da mezzala

In Juventus-Udinese, Bernardeschi per la prima volta ha giocato come mezzala. Prestazione a due facce per lui

Contro l’Udinese, Bernardeschi ha esordito come mezzala. L’ex Fiorentina ha giocato come interno destro, con Dybala davanti a sé. Ha dimostrato un’ottima aggressione della profondità e capacità di break, qualità che nessun’altra mezzala della Juve possiede.

A volte, capitavano situazioni come nella slide sopra. Dybala si defila, Bernardeschi si butta per andare ad aggredire lo spazio. Il numero 33 deve crescere nei controlli orientati sotto pressione, ma ha prospettive interessanti come interno. Si tratta di un giocatore che ha bisogno di tanto campo davanti a sé.