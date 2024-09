Juventus, il PUNTO sugli infortunati. Da Thuram a Weah: ecco QUANDO tornano a disposizione i bianconeri attualmente ai box - Calcio News 24

Juventus, ma gli infortunati? Da Thuram a Weah: ecco QUANDO tornano a disposizione i bianconeri che sono ora ai box

Oggi Tuttosport fa il punto della situazione sugli infortunati di casa Juventus. Thuram e Weah, fermi per le lesioni di basso grado al bicipite rispettivamente di coscia sinistra e destra, si sono infortunati all’esordio con il Como e sono attesi in campo per il match con l’Empoli alla ripresa della Serie A dopo la sosta.

Puntano quella gara, in programma il 15 settembre prossimo, anche il neo acquisto Adzic, fermo dal inizio agosto per la lesione di basso grado al retto femorale, e Arek Milik, ancora alle prese con il recupero post intervento al menisco del ginocchio.