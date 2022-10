Juventus, Iling-Junior: «Felicissimo per l’esordio, devo imparare ancora tanto»

Il giovane della Juventus Samuel Iling-Junior ha esternato le proprie emozioni dopo il debutto contro l’Empoli

Samuel Iling-Junior ha preso la parola ai microfoni di JuventusTv dopo l’esordio in prima squadra nell’incontro di Serie A con l’Empoli. Le sue parole.

DEBUTTO– «Sono contentissimo, un momento speciale per me, la famiglia, le persone con cui mi alleno tutti i giorni. Il calcio della Serie A è diverso da quello della C, ci sono tante cose da capire e da imparare. La dedica per l’esordio? Alla mia fidanzata».