Juventus, infortunio Bentancur: novità sulle condizioni del centrocampista

Infortunio Bentancur: il centrocampista della Juventus recuperato dal colpo al ginocchio e viaggerà in Bolivia

Arrivano buone notizie dall’Uruguay sulle condizioni di Rodrigo Bentancur, uscito nell’ultimo match contro l’Argentina a causa di un colpo a ginocchio.

Il centrocampista della Juventus ha lavorato regolarmente col gruppo e verrà aggregato per la trasferta della Nazionale uruguaiana in Bolivia. Come riportato da Ovacion Digital, le sue condizioni sono in netto miglioramento e potrebbe essere schierato titolare. Buone notizie anche per Allegri verso la Lazio.