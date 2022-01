Juventus, infortunio Bonucci: il difensore brucia le tappe. Rientro anticipato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore della Juventus Bonucci brucia le tappe dopo l’infortunio e accorcia i tempi per il rientro in campo

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sull’emergenza difesa in casa Juve. I bianconeri, contro il Napoli, dovranno fare a meno di una colonna come Leonardo Bonucci, che verrà rimpiazzato da Rugani al centro in coppia con De Ligt.

Ma quando tornerà a disposizione il centrale viterbese? L’affaticamento alla coscia sinistra lo terrà sicuramente fuori anche per la gara con la Roma di domenica, ma c’è speranza per il rientro contro l’Inter. Il numero 19, il 12 gennaio a San Siro, vuole assolutamente esserci e sta facendo di tutto per accorciare i tempi di recupero.

