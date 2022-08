Juventus, infortunio Di Maria: l’argentino brucia le tappe. Può esserci già con lo Spezia

Di Maria corre verso il recupero e la Juventus potrebbe già averlo tra i convocati nella sfida di domani con lo Spezia

Nella giornata di ieri, Angel Di Maria è tornato a lavorare parzialmente con il resto dei suoi compagni in vista dei prossimi impegni.

Come riferisce Tuttosport, questo è un segnale importante per la Juventus. L’argentino, fermatosi dopo la vittoria con il Sassuolo, potrebbe fare ritorno tra i convocati già per la sfida di domani contro lo Spezia, anche se l’obiettivo principale è quello di essere in campo per la prima giornata di Champions, quando i bianconeri saranno ospiti del PSG. Una sfida alla quale il Fideo non vuole mancare.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24