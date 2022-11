Juventus, Allegri con il dubbio Vlahovic

La Juventus stasera in campo contro l’Inter recupera diversi giocatori importanti, unico dubbio per Allegri è Dusan Vlahovic

Il serbo può recuperare ma soltanto per la panchina. «Non sta ancora bene» queste le parole del tecnico in conferenza sull’attaccante. Stamattina il provino decisivo e la scelta se portarlo almeno in panchina, anche se per il momento è più no che sì. Tra gli altri ci saranno Bremer e Di Maria, ma soltanto il primo dovrebbe partire dal 1 minuto.