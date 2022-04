Juventus Inter, Handanovic esulta: «Ci voleva una vittoria come questa. Lo scudetto sarà indeciso fino all’ultimo»

Il capitano dell’Inter Samir Handanovic ha parlato a Dazn al termine della vittoria contro la Juventus. Ecco le sue parole.

HANDANOVIC – «Serviva una vittoria come questa. Non è una partita come tutte le altre, per noi e per loro. Questa vittoria conta molto, siamo contenti e aspettiamo con entusiasmo le prossime partite. Vittoria di carattere: oggi non contava giocare bene, contava vincere. Noi l’abbiamo fatto e siamo contenti di come lo abbiamo fatto. È normale avere un calo, capita in una stagione. Quando perdi a volte ti manca fiducia, abbiamo perso qualche giocatore: era una flessione normale, poi ci siamo ripresi. E oggi si è visto, anche se non abbiamo recuperato tutte le energie abbiamo dimostrato carattere. Serve preparare bene le partite, allenarci bene, perché ancora tutto è possibile: per lo scudetto penso si giocherà fino all’ultima giornata».