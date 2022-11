Rabiot e Fagioli, dalla valigia in mano a decisivi nel derby d’Italia

La Juventus vince il derby d’Italia contro l’Inter e lo fa con Rabiot e Fagioli, due che dovevano essere ceduti in estate

Lo strano scherzo del destino dei due centrocampisti, sull’orlo della cessione in estate. Il francese è stato vicinissimo al Manchester United prima del no all’ultimo giorno di mercato. Il classe 2001 invece doveva partire in prestito poi gli infortuni della rosa e il resto hanno convinto i bianconeri a tenerlo. A distanza di un paio di mesi i due sono decisivi per la squadra di Allegri. Rabiot ha segnato diversi gol e alzato il livello delle prestazioni in questa prima fase di campionato. Fagioli dopo il gol al Lecce, si è ripetuto anche contro l’Inter e nel mezzo una straordinaria partita contro il Psg.