Juventus, Sissoko: «Ecco cos’è mancato rispetto all’Inter»

Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della differenza sostanziale tra i bianconeri e l’Inter in questa stagione

Momo Sissoko è intervenuto a Radio Bianconera per parlare della differenza principale in quest’annata tra la sua Juventus e l’Inter, prossima a vincere lo Scudetto.

STAGIONE JUVE – «La Juventus non ha potuto giocarsela alla pari con l’Inter, ma credo che la squadra possa soltanto crescere. Quest’anno non era pronta per affrontare i nerazzurri perché la rosa dei bianconeri è buona, ma mancano quei fuoriclasse che ti fanno fare il salto di qualità. In questo senso mi auguro che dal mercato possa arrivare qualche giocatore di livello»