Juventus, Kalulu: «Ecco come mi ha convinto Thiago Motta»

Il difensore francese dei bianconeri è pronto ad una sfida speciale ovvero contro il suo passato, il Milan

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima del big match contro il Milan a San Siro. Per Pierre è una gara speciale essendo lui proprio in prestito dai rossoneri.

CHIAMATA THIAGO MOTTA – «Quando ho chiamato Thiago Motta, mi ha detto: “Sei pronto a giocare ogni 3 giorni?” Ho risposto: “Sì, dove mi vedi giocare?” E lui: “A destra, al centro e a sinistra”. Lì ho pensato: se mi vede ovunque, per me è il top. E poi ha chiuso dicendo: “Sappi che le scelte della partita si fanno in allenamento!” E alla Juve è così».