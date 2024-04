Juventus, Kovacevic: «Bianconeri favoriti in Coppa. Su Vlahovic...»

Darko Kovacevic, ex calciatore della Juventus, ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia con la Lazio e di Dusan Vlahovic

Darko Kovacevic, attuale direttore sportivo dell’Olympiakos ed ex calciatore della Juventus, ha parlato sia della sfida di Coppa Italia di domani contro la Lazio che di Vlahovic.

LAZIO – «Mi aspetto una partita in cui la Lazio attaccherà dalle prime battute per provare a rimontare lo svantaggio di due reti maturato nella partita d’andata. Sarà complicato, perché la Juve occuperà bene gli spazi e contrattaccherà quando ne avrà l’occasione. I bianconeri, in virtù della vittoria di Torino, sono favoriti per conquistare la finale».

VLAHOVIC – «Sappiamo che la Juventus non sta giocando molto bene nell’ultimo periodo, ma per un attaccante è sempre difficile realizzare 17 gol. Non è affatto semplice, lui gioca in un campionato difficile come quello italiano. Per me sono cifre importanti, penso che riuscirà a raggiungere i 20 da qui a giugno. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di uno dei top 5 al mondo nel suo ruolo, e non lo dico perché è mio connazionale. Dušan ha tutto: ha un buon movimento, è anche molto bravo, ha un sinistro impressionante, può segnare un gol su punizione, è forte di testa. E’ un attaccante completo»

CESSIONE VLAHOVIC – «Se dipendesse solo da me, non lo venderei mai. E’ un attaccante di gran livello, tra i più forti in circolazione. Ma le valutazioni, nel calcio, non vengono fatte solo da una persona e bisogna tener conto, in generale, di molti fattori»