Juventus, Kulusevski si presenta: «Ho un messaggio per i tifosi» – VIDEO

Il centrocampista della Juventus Kulusevski si è presentato ai tifosi dopo la firma con il club bianconero – VIDEO

Dejan Kulusevski si è presentato ai tifosi della Juventus: «Sono molto contento, non poteva iniziare meglio di così, un giorno importante per me, per i miei amici, per la mia famiglia, per tutti quelli che hanno lavorato con me. Io gioco per vincere, se penso che è meglio tirare, ma se il mio compagno è messo meglio di me, la passo».

«La Juventus è uno dei più grandi club del mondo e penso che chiunque giochi a calcio, voglia giocare nella Juve. Ho un messaggio per i tifosi del Parma, darò tutto quello che ho come ho fatto in questi sei mesi. Da luglio lo farò per la Juve, mi allenerò per migliorare», ha concluso il centrocampista al canale ufficiale bianconero dopo la firma.