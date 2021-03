Juventus, la delusione di Chiellini: ritiro a fine stagione?

Chiellini il più avvilito: addio a fine stagione? Sfuma il sogno Champions per il capitano della Juventus

Come racconta La Gazzetta dello Sport ieri il più avvilito era Giorgio Chiellini, che non ha avuto nemmeno la possibilità si scendere in campo per aiutare i compagni. Juve-Porto dopo Juve-Lione, due smacchi che ha vissuto passivamente per infortunio. Ieri ha provato ad incitare i compagni da bordocampo, ma alla fine ha preso la via del tunnel degli spogliatoi prima del triplice fischio, mortificato.

Per lui sarebbe definitivamente sfumato il sogno Champions: il capitano della Juventus dovrebbe infatti ritirarsi al termine della stagione per i troppi acciacchi che ne hanno intaccato le ultime annate. «Avrebbe voluto chiudere in maniera diversa», chiosa la rosea.