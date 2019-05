Juventus, le lacrime di Ramsey e l’ultimo saluto all’Arsenal – VIDEO

Aaron Ramsey non riesce a trattenere le lacrime. Il giocatore saluta per l’ultima volta il pubblico dell’Arsenal all’Emirates Stadium. Il centrocampista in estate raggiungerà la Juventus, ma non dimentica il passato coi Gunners: ben 11 anni di carriera, arricchiti da 369 presenze, 64 gol e 62 assist.

Ecco il video pubblicato dal profilo ufficiale Twitter dell’Arsenal che ritrae Ramsey nel momento in cui riceve il premio alla carriera:

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say…

THANK YOU, @aaronramsey! ❤️ pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q

— Arsenal FC (@Arsenal) May 5, 2019