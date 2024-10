Juventus, Llorente: «Ecco chi può DECIDERLA a Lipsia»

Fernando Llorente è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida di Champions League della Juventus contro il Lipsia

Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha affrontato diversi temi sulla squadra bianconera tra cui la sfida di Champions League contro il Lipsia.

DOVE PUO’ ARRIVARE LA JUVE – «La Juve aveva bisogno di cambiare tanto e lo ha fatto bene. Giuntoli è stato mio dirigente al Napoli, è una garanzia. E se hanno speso molto, è perché vogliono tornare a trionfare: la Juve parte sempre per vincere tutto. Per lo scudetto l’Inter resta la più forte, ma la Juve c’è. E occhio al Napoli, Conte è un fenomeno. In Champions è un’altra storia: la squadra di Thiago Motta è partita bene col Psv e adesso vediamo se si conferma contro il Lipsia».

VLAHOVIC O SESKO – «Sono giovani e forti. Tra i due, prendo ancora Dusan. Se migliora mentalmente, ha tutto per essere uno dei primi 9 al mondo».

CHI LA DECIDE – «Xavi Simons e Koopmeiners possono cambiare tutto con un tiro o un assist».