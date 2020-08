Juventus, McKennie andrà in prima squadra: niente Under 23 per lui

Il prossimo acquisto della Juventus, Weston McKennie, andrà direttamente in prima squadra su desiderio di Andrea Pirlo

La Juventus è vicina all’acquisto del centrocampista Weston McKennie, attualmente in forza allo Schalke 04. Il calciatore statunitense andrà direttamente in prima squadra, e non in Under 23, come appreso da Calcionews24.

Il neo tecnico bianconero, Andrea Pirlo, vuole fortemente McKennier fin da subito per le sue enorme potenzialità viste in Germania. Il tecnico punterà quindi molto su di lui in vista della prossima stagione.