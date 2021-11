Juventus, McKennie: «Ho patito le aspettative e le difficoltà»

In un’intervista McKennie ha parlato delle sue difficoltà in questo avvio di stagione con la Juventus

Intervistato da The Athletic, McKennie ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus. Ecco le sue parole.

JUVENTUS – «Stiamo cercando di riparare nel miglior modo possibile, è stato un momento difficile e lo è ancora. Personalmente, ammetto che non sia stato un buon inizio di stagione per me: il primo paio di mesi è stato terribile, soprattutto venendo da una stagione come quella che ho fatto l’anno scorso. C’erano molte aspettative e tanta pressione. Penso che tutte le cose che mi sono successe negli ultimi mesi sicuramente hanno pesato un po’ perché le mie performance si alimentano anche dal mio livello di fiducia in me stesso e da quello che sento, e nella fiducia che sento dallo staff tecnico. E se sento che qualcuno mi dà quella fiducia, è allora che riesco a dare il mio meglio».