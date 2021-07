Juventus, cori per Demiral: «Non andare al Borussia Dortmund» – VIDEO

Bagno di folla al JMedical per Merih Demiral. I tifosi bianconeri hanno fatto una richiesta in particolare al centrale turco

«Non andare al Borussia Dortmund!». E’ quanto hanno chiesto i tifosi della Juve a Merih Demiral appena il difensore è uscito dal JMedical, come si può vedere nel video in esclusiva di Juventusnews24.com.

Il giovane turco, rientrato nei giorni scorsi alla Continassa e sceso in campo contro il Cesena, è finito nel mirino del club tedesco che sarebbe disposto a spendere una parte dei soldi ricavati dalla cessione di Sancho.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE SU JUVENTUSNEWS24.COM