Juventus, Milik SVELA il suo FUTURO: «Ecco dove andrò, non c’è dubbio, anche la SOCIETA’ mi ha detto questo. Esonero Allegri? Una sorpresa»

Arek Milik, attaccante della Juventus, ha parlato di varie tematiche tra cui il suo futuro, l’esonero di Allegri e altro

L’attaccante della Juventus Arek Milik pronto per giocarsi l’Europeo con la sua Polonia, ha parlato a Sportowefakty direttamente dal ritiro della Nazionale.

SULLA STAGIONE – «Tenendo conto dell’esclusione della Juve dalle coppe, avevo messo in conto che quest’anno non avrei molto spazio. Puntavo a raccogliere qualche minuto in più onestamente e in certi momenti, forse, lo avrei meritato».

GOL – «Più gol? Non so. In coppa ho giocato e ho fatto bene, in campionato invece era difficile mantenere quel ritmo. Quando entri in campo a poco dalla fine, con la tua squadra in vantaggio, il tuo compito cambia e l’obiettivo non è fare gol…».

STAGIONE E ALLEGRI – «Abbiamo chiuso la nostra stagione al terzo posto che, qui, è vissuto come una delusione. La Juve deve sempre puntare allo scudetto: l’anno prossimo ci riproveremo. Esonero Allegri? Si supponeva che sarebbe potuto succedere a fine stagione, ma dopo la finale di coppa è stata una sorpresa».

FUTURO – «Io non vado da nessuna parte. Sto bene alla Juventus e non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi con i miei compagni. I dirigenti non mi hanno mai comunicato la loro volontà di vendermi».