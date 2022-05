Juventus, Miretti è più utile di Arthur? Ecco il paragone tra i due centrocampisti

Arthur delude nella sconfitta contro il Genoa e i quotidiani iniziano a fare i primi paragoni con Miretti: ecco i dettagli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riassume in poche semplici righe la prestazione fornita da Arthur in Genoa-Juventus di ieri sera.

Il centrocampista brasiliano viene descritto come giocatore lento e non in grado di giocare di prima, a differenza del classe 2003 Miretti che invece non ha paura di tentare qualsiasi soluzione. E per il quotidiano, il 18enne è già più pronto dell’ex Barcellona per un posto da titolare.