Juventus, Miretti: «Stagione entusiasmante tra club e Nazionale. Da 10!»

Fabio Miretti, giovane centrocampista della Juventus e dell’Under 21, in una intervista a Tuttosport ha tirato le somme della sua stagione.

STAGIONE – «È stata una stagione entusiasmante. Ho girato tre gruppi con la Juventus, Under 23, Under 19, con la quale ho giocato la Youth League, e prima squadra. Poi Under 19 e Under 21 in Nazionale. Mi ha dato tante motivazioni, soprattutto perché ho dovuto adattarmi a un gruppo, all’allenatore, al contesto. Provi sempre nuove esperienze. Se devo pensare a come l’ho vissuta io, direi che è stata una stagione da 10».

SOGNI – «Vorrei vincere con la maglia della Nazionale, se devo ragionare a breve termine, direi: vorrei vincere questo Europeo. È la nostra ambizione, tra l’altro nel pacchetto c’è la qualificazione al Mondiale Under 20 (si qualificano di diritto le squadre che approdano in semifinale, Ndr). Sogniamo in grande. In bianconero vorrei vincere la Champions, anche se non so se sia un sogno a breve termine. Prima sognavo l’esordio e quello l’ho fatto, ora sogno il trofeo».

