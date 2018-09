Dal primo anno di Conte ad oggi c’è stata una clamorosa impennata. Stipendi Juventus: il monte ingaggi è raddoppiato in 7 anni

La Juventus nel 2011/2012 ha dato il via alla sua egemonia, vincendo il primo dei 7 Scudetti consecutivi, il primo dei 3 vinti da Antonio Conte. Quell’anno la Juve non era considerata la favorita per il titolo ma i bianconeri non furono mai sconfitti e riuscirono nel sorpasso finale sul Milan di Ibrahimovic e Allegri. All’epoca la Juve aveva un monte ingaggi di 54,5 milioni di euro netti, con Buffon il più pagato a quota 6 milioni seguito da Amauri a quota 4 milioni. Gli altri top player come Chiellini e Pirlo guadagnavano 3,5 milioni di euro. Stipendi Juve: in 7 anni il monte ingaggi è raddoppiato.

Quest’anno le cose sono cambiate. La Juve negli anni ha migliorato il suo status e ora punta alla Champions. Il monte ingaggi è raddoppiato passando dai 54,5 milioni del primo anno di Conte agli attuali 110,5 milioni. Decisivo naturalmente l’arrivo di Cristiano Ronaldo che, da solo, guadagna 31 milioni di euro netti a stagione. Pesano anche gli stipendi di altri top player come ad esempio i 7 milioni di Dybala, i 6,5 di Pjanic, i 6 di Emre Can e Douglas Costa, i 5 di Mandzukic e Bonucci. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.