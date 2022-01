Juventus, Morata sempre più verso Barcellona: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Morata Barcellona, la Juve sarebbe pronta a salutare il suo attaccante. Ma c’è ancora qualcosa da sistemare

Accordo ad un passo tra Juventus e Barcellona per Morata. L’attaccante spagnolo vorrebbe lasciare già a gennaio i bianconeri visto il mancato riscatto.

L’operazione è quasi conclusa, mancherebbero soltanto alcuni dettagli per completare la trattativa. Morata che potrebbe essere già a disposizione del Barcellona per la sfida contro il Real Madrid del 12 gennaio. A riferirlo As.

