Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev in Champions League: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Alvaro Morata ha parlato dopo Juventus-Dinamo Kiev. Le sue dichiarazioni.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

ANALISI – «Era importante tornare a vincere. Ci manca poco, dei dettagli che a volte ci fanno pareggiare. Dobbiamo metterci più attenzione».

RONALDO – «Mi trovo bene con lui. Chiedo scusa all’arbitro per quello che ha frainteso, non era mia intenzione ed è possibile che non abbia capito il senso della parola imbarazzante. Mi scuserò di persona con lui».