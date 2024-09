Juventus, la MOSSA DECISIVA di Thiago Motta

La Juventus vince senza affanno per 3-0 contro il PSV. Ecco una delle differenze più importanti rispetto alla sfida di Empoli

Un esordio da favola per la Juventus nella nuova Champions League che con le reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez ha archiviato senza troppi problemi la pratica PSV dopo due pareggi per 0-0 in campionato.

I bianconeri ritrovano l’entusiasmo e non solo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la Juve è tornata ad essere pericolosa in attacco sfondando sulle fasce. Sia Yildiz a destra che Nico Gonzlaez a sinistra, sfruttando i tagli in particolar modo dell’argentino, hanno permesso a Koopmeiners e Vlahovic maggiori movimenti al centro dell’attacco.