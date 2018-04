Verso Juventus-Napoli: le condizioni di Pjanic e Mandzukic preoccupano il tecnico bianconero Allegri. Anche Sturaro è in forte dubbio per la gara del 22 aprile

Juventus-Napoli, -3. La gara dell”Allianz Stadium’, valida per il 34° turno di Serie A, si avvicina. Una partita che vale una consistente fetta di scudetto e a cui l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri si prepara con qualche infortunio di peso in squadra. Ad oggi, non è certo l’impiego di Miralem Pjanic, che in giornata si è allenato parzialmente in gruppo ma che risente ancora della contrattura alla coscia. I dubbi sulla possibilità d’impiego del bosniaco contro il Napoli verranno sciolti solo nelle ultime ore che precederanno la gara.

Più speranze per Allegri, invece, di poter avere a disposizione Mario Mandzukic, reduce da una gastroenterite e assente a Crotone, ma oggi parzialmente in gruppo. Cattive notizie da Stefano Sturaro, che dopo la gara di ieri (sostituito da Cuadrado) ha risentito di una fastidiosa tendinite ed è in forte dubbio per la sfida di domenica. Sicuro assente sarà Mattia De Sciglio: la data del suo recupero dopo l’infortunio di Madrid non è infatti ancora sicura.