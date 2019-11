Juventus: nessuno è preciso quanto Pjanic nella distribuzione

Pjanic è il faro principale della Juventus di Sarri. Ha numeri da record nel distribuire palla, soprattutto nel gioco corto

Con Sarri, Pjanic sta compiendo un vero e proprio salto di qualità. Il bosniaco è in grado di verticalizzare meglio, ha molte più soluzioni di passaggio per distribuire palla.

La sua centralità nel palleggio della Juventus è evidente. Basti pensare che Pjanic, tra chi ha disputato almeno 500′, è il giocatore della Serie A che in media effettua più passaggi corti riusciti ogni 90′. Ben 65. Chi ne fa di più in assoluto è Magnanelli, che però ha avuto un minutaggio molto più limitato. Pjanic invece ha giocato in quasi tutte le gare della Juventus