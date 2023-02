Emanuele Pecorino, attaccante della Juventus Next Gen, si racconta in un’intervista esclusiva a Juventusnews24: le sue parole

Emanuele Pecorino, attaccante della Juventus Next Gen, si è raccontato in un’esclusiva intervista a Juventusnews24.

CHIAMATA DELLA JUVE – «All’inizio non ci credevo. Dopo un po’ ho iniziato a leggere qualche messaggio, mi dicevano: ‘”Ma è vero o non è vero”. Dicevo: “Si è vero”. Da lì ho iniziato a crederci, poi si è concretizzato tutto. Sono fortunato, mi trovo nel miglior club d’Italia».

IBRAHIMOVIC – «Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, sicuramente non lo dimenticherò. È stata un’emozione incredibile guardare uno, se non il più forte, con quelle caratteristiche. Allenarsi insieme è stato incredibile. Fenomeno, non c’è altro da dire su questo giocatore».

L’INTERVISTA COMPLETA DI EMANUELE PECORINO A JUVENTUSNEWS24