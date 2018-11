Juventus, che numeri sui social! Così sei più forte per il rinnovo con Adidas

Come il Real Madrid, anche la Juventus è pronta a rinegoziare il contratto con Adidas: la crescita sui social può aiutare i bianconeri

Secondo fonti spagnole il Real Madrid è pronto a rinnovare il suo contratto con Adidas: il noto sponsor tecnico, infatti, nei prossimi 10 anni verserà nelle casse dei Blancos oltre 1 miliardo di euro. Si tratta, per la precisione, di 110 milioni all’anno, una cifra spaventosa, specie se confrontata con i 23 milioni che la stessa Adidas destina alla Juventus. L’accordo è stato siglato nel 2016 e scadrà nel 2021, ma nel frattempo i bianconeri hanno ulteriormente arricchito la propria bacheca dei trofei, oltre ad aver acquistato uno dei migliori al mondo come Cristiano Ronaldo. L’arrivo del portoghese ha fatto letteralmente esplodere i numeri social del club di Agnelli: tra maggio e giugno i vari follower delle piattaforme social erano quasi 50 milioni, mentre ora sono 61.

In 110 giorni la Juventus ha avuto un incremento di 11 milioni, con una media quotidiana di 100 mila follower. Su Instagram, il social del momento, i bianconeri sono al quarto posto, con 18 milioni di fan che seguono le gesta dei loro campioni: al terzo posto c’è il Manchester United con 24 milioni, mentre il Real Madrid, primo, è ancora distante con 65 milioni di follower. La crescita sui social dei bianconeri, però, è innegabile e sarà utile per rinnovare a cifre maggiori i propri contratti di sponsorizzazione: le aziende, infatti, guardano sempre più ai social network per dare visibilità ai propri marchi.