La Juventus vola in campionato e in Champions grazie ai suoi terzini: Alex Sandro e Cancelo sono i migliori in Europa per passaggi decisivi

Nella nuova Juventus di Allegri, che mette in bella mostra i suoi attaccanti, tra cui Ronaldo e Dybala, c’è un’altra coppia che funziona benissimo: si tratta dei due terzini, Cancelo e Alex Sandro. Se i bianconeri sono a +6 sul Napoli, in campionato, e guidano il girone di Champions, gran parte dei meriti è da ascrivere ai due signori delle fasce. Nessuno crossa o serve i compagni meglio di loro, non solo in Italia, ma anche in Europa: i passaggi decisivi sono 38, mentre Sergi Roberto e Jordi Alba del Barcellona si fermano a 27; Walker e Mendy del City, nonostante siano allenati da Guardiola, che ha modificato con i suoi dettami la figura del terzino, sono solamente a 19.

Ecco perché in Serie A, Cancelo e Alex Sandro la fanno da padroni: il portoghese, inoltre, è il miglior dribblatore del campionato e infatti si permette il lusso di agire quasi da mezzala, se necessario. Alex Sandro, invece, rispetto al compagno agisce più sull’esterno, ma esattamente come il suo collega si può considerare un’ala aggiunta.