Il centrocampista argentino Leandro Paredes è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara tra Juventus e Maccabi Haifa di Champions League

EMOZIONI – «Sappiamo che è una partita importante per noi per raggiungere i nostri obiettivi. Faremo il massimo per ottenere la vittoria che è mancata a Parigi e con il Benfica».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI