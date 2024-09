Juventus, Pasquato: «La società ha agito in maniera STRATEGICO»

Cristian Pasquato ha parlato in esclusiva a Juventus News 24 di vari argomenti riguardanti il mondo bianconero

Cristian Pasquato, ex calciatore della Juventus, ha parlato in esclusiva su Juventusnews24.com

CICLO – «Credo che la Juventus abbia agito in maniera strategica e intelligente sul mercato, cercando di accontentare le richieste dell’allenatore per quanto riguarda ruoli e caratteristiche. Paragonarla a quelle passate non ha senso… Questo penso sia un ciclo nuovo e quindi non lo si può rivedere in squadre del passato».