Juventus, Pecci: «Hanno una rosa inferiore ad altre squadre»

L’ex calciatore ha spiegato il suo punto di vista circa la Juventus e la differenza con le altre squadre

Eraldo Pecci, opinionista ed ex calciatore, ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 di vari argomenti tra cui ovviamente la squadra bianconera. Questo un breve estratto dell’intervista a Pecci.

PERIODO JUVE – «Si spiega con il fatto che la Juventus ha una rosa inferiore ad altre squadre, ma questo già dall’anno scorso. Ora c’è un allenatore nuovo che, infatti, ha chiesto giocatori diversi. La differenza comunque in campo la fa il giocatore e non l’allenatore, quando hai la rosa inferiore agli altri poi alla lunga viene fuori».