Juventus, per le sanzioni UEFA c’è il precedente Manchester City

Ceferin e la UEFA osservano il caso Juventus con grande interesse per delle possibili sanzioni. C’è il precedente

La UEFA e Ceferin stanno osservando l’evoluzione del caso Juventus prima di prendere provvedimenti nei confronti del club bianconero.

Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, prima di ipotizzare eventuali penalizzazioni o esclusioni, bisogna ricordarsi del precedente legato al Manchester City. Con il club inglese venne presa una grande cantonata per aver considerato dei dati finiti in un’intercettazione ma che poi non si rivelarono corretti.