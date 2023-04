Juventus, Perin: «Rissa finale? Siamo i primi a dover dare l'esempio, ma...»

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Inter

RISSA FINALE «Siamo i primi che dobbiamo dare l’esempio. In queste partite dove l’adrenalina dà scariche importanti a volte è difficile tenere i nervi saldi soprattutto per gli episodi che succedono alla fine. Secondo me è una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria. Probabilmente non gli è mai stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo»

VLAHOVIC – «Dusan sta benissimo, dobbiamo ricordarci che viene da un periodo dove è stato out a causa della pubalgia che è un bel problema per i calciatori. Io sono il primo saperlo: quando si torna da un infortunio ci vuole tempo. Sta lavorando sodo ,è un grande professionista. Per le qualità che ha tornerà presto a darci una mano con quello che sa fare, il gol»

