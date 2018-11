Perin ritrova la titolarità contro la SPAL: l’estremo difensore dovrà farsi trovare pronto e sfruttare l’opportunità concessa da Allegri

Dopo l’unica apparizione in campionato contro il Bologna, Mattia Perin è pronto a difendere nuovamente i pali della Juventus. Lo farà allo Stadium nell’anticipo delle 18 contro la SPAL e dovrà farsi trovare pronto per sfruttare al meglio l’occasione concessa da Allegri, che ha ormai stabilito le gerarchie, definendo Szczesny come portiere titolare. In tanti l’estate passata hanno criticato Perin per aver scelto la Juventus: il 26enne di Latina, infatti, gioca poco e sta compromettendo il suo futuro con la Nazionale italiana. Probabilmente lo stesso Perin sperava di giocare di più, ma chi lo vede da vicino in allenamento assicura che stia lavorando nel migliore dei modi. Stasera contro la SPAL h quindi l’opportunità di mettere in mostra tutte le sue qualità.