Juventus, Pirlo: «Bruttissimo primo tempo. Ramsey non ha fatto quello che doveva»

Pirlo a Sky: le dichiarazioni post Fiorentina Juve. Le parole dell’allenatore bianconero dopo il match di Serie A

Andrea Pirlo ha parlato a Sky dopo il pareggio con la Fiorentina.

LA GARA – «Bruttissimo primo tempo, dovevamo affrontarlo in un altro modo. Eravamo in ritardo, poco aggressivi, non abbiamo attaccato la profondità… Meglio nel secondo tempo. Dopo l’infortunio di Danilo abbiamo provato a metterci a 3 dietro, avendo gli esterni più alti. Non ha funzionato quindi a fine primo tempo abbiamo campionato e messo Morata per il cambio di passo. Meglio nel secondo ma dovevamo affrontarla in un altro modo».

DIFESA A TRE – «Oggi non è andata bene, avevamo provato una cosa ma ne è successa un’altra. In corsa abbiamo cambiato ed è andata meglio».

RONALDO – «Non ha fatto male, la gamba girava meglio di altre partite. Ha avuto occasioni che non ha sfruttato ma non ha fatto male. Dovevamo sfruttare di più la profondità diretta. Lo abbiamo fatto di più nel secondo tempo ed è andata meglio. Cambio a fine primo tempo? Ho tolto Dybala, avevo bisogno di attaccanti che andassero nello spazio».

KULUSEVSKI – «È entrato bene, abbiamo provato a tenerlo largo per fare superiorità numerica con Cuadrado. Siamo riusciti a sviluppare il gioco. Con Ramsey non abbiamo fatto quello che dovevamo fare nel primo tempo»

FUTURO – «Le aspettative iniziali erano diverse, sia mie che della squadra. Non mi ritengo di aver compiuto il lavoro come volevo e come volevano tutte. Ogni gara si impara e si cerca di migliorare. Non sono contento e credo non lo sia neanche la società».

ARTHUR – «È stato messo un po’ ai margini non per errori ma per infortuni. Sta giocando nonostante una microfrattura, ha giocato l’altro giorno, non può allenarsi regolarmente quindi dobbiamo centellinare le prestazioni. Non sta in panchina per errori ma per la condizione fisica»