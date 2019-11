Juventus: quando De Ligt si esalta

De Ligt ha disputato prestazioni eccezionali nei momenti di maggior difficoltà della Juventus. Aspetto non scontato per un difensore così giovane

De Ligt all’Ajax era abituato a giocare in una squadra costantemente alta. C’era qualche dubbio sul suo adattamento nelle situazioni in cui ci si schiacciava dietro, difendendosi con un blocco medio basso. Invece, in questi contesti tattici, De Ligt sta disputando prestazioni eccezionali.

Contro Atalanta e Atletico Madrid, due squadre che hanno avuto per larghe fasi supremazia territoriale, riempiendo l’area di cross. De Ligt ha protetto in modo strepitoso l’area della Juventus, con costanti interventi difensivi. Quando il gioco si da difficile, l’ex Ajax mostra una personalità fuori dal comune