Juventus, Ravanelli elogia Dybala: «Ha ribadito una cosa»

Fabrizio Ravanelli parla il giorno dopo Juve Napoli. Le parole dell’ex giocatore bianconero sul match e su Dybala, autore del gol vittoria

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex bianconero Ravanelli ha parlato della prestazione della Juve contro il Napoli e di Dybala.

DYBALA – «Paulo è un giocatore importantissimo, lo conosciamo tutti. Io ho sempre detto che deve essere un punto fermo di questa squadra: crea superiorità numerica, salta con facilità l’avversario, può mettere la palla, far gol, in generale sposta gli equilibri. Ha ribadito che in una sola giocata può risultare decisivo, anche se la condizione non è certo ancora ottimale: lo si vede da come corre».

