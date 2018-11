Con la vittoria sulla Spal, la Juventus ha conquistato 401 punti da quando è allenata da Massimiliano Allegri

Giornata storica per la Juventus: dal 2014, anno in cui ha ereditato i bianconeri dalla gestione Conte, Allegri, dopo la vittoria sulla Spal, ha infatti conquistato 401 punti. Nessuno in Europa ha fatto meglio, il Psg, infatti, anche se a pari punti, ha una partita in più e un titolo nazionale in meno. Sono numeri spaventosi che dimostrano da un lato quanto la Juventus sia cresciuta negli anni e sia ora una delle favorite per la Champions, ma dall’altro pongono dei seri interrogativi sulla competitività della Serie A.